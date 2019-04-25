«لاسارتى» فى ورطة قبل مواجهة المصرى

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يدخل فريق الأهلى اختبارا صعبا حينما يلتقى ضيفه المصرى البورسعيدى، الثامنة مساء اليوم الخميس، على ملعب حرس الحدود بالمكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ19.

الأهلى يدخل المباراة، في ظل ظروف صعبة يمر بها الفريق بعدما تلقي هزيمة أمام بيراميدز بالجولة الماضية، وهى الهزيمة التى أفقدته قمة الترتيب، عقب أيام قليلة من توديع دورى أبطال أفريقيا، على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي، الأمر الذى يزيد من صعوبة لقاء الليلة وباقى مباريات الدوري.

وما يزيد صعوبة اللقاء على الأهلى، هو الغيابات المؤثرة التى ضربت صفوف الفريق، لعل أبرزها محمد الشناوى حارس المرمى، وعمرو السولية لاعب خط الوسط ومروان محسن رأس الحربة بسبب الإيقاف.


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