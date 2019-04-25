ذهبت لتلقى العلاج.. فاغتصبها الطاقم الطبي

25 أبريل 2019 - 10:33 ص

شعرت بآلام حادة في أسنانها وقررت الذهاب إلى أحد المستشفيات للعلاج، لكنها وبدل أن تلقى الرعاية الصحية اللازمة تعرضت لأبشع جريمة هزت الرأي العام في باكستان.

كانت فتاة باكستانية قد تعرّضت لاغتصاب جماعي انتهى بمقتلها، وبحسب تقارير إعلامية، فبعد أن اغتصب طاقم طبّي الفتاة "عصمت جونجو" قبل أن يزهقوا روحها، سارعوا إلى الاتصال بوالدتها لإخبارها أن ابنتها في وضع صحّي حرج.

وأسرعت الأم إلى المستشفى الحكومي في مدينة كورانجي بإقليم السند بباكستان، لتبحث عن فلذة كبدها في كافة أنحاء المبنى قبل أن تعثر عليها جثة هامدة على نقالة في إحدى الغرف المهجورة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تقرير الطب الجنائي أشار إلى وجود أدلة على تعرض الفتاة عصمت لاعتداء جنسي قبل تسميمها، وهنا جرى توجيه الاتهام إلى 4 من طاقم المستشفى بينهم طبيبان، وتم اعتقال 3 منهم ووضعهم قيد التحقيق، فيما لا يزال المشتبه الرابع وهو طبيب مختفيا.

من جانبه أمر رئيس وزاء إقيلم السند علي شاه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ المشتبه بهم.

و أعربت ناشطات حقوقيات عن صدمتهن من هول الجريمة البشعة بحق فتاة مسكينة كل ذنبها أنها أرادت أن تحصل على علاج.