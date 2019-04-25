«المقاصة» يواصل استعداداته لـ "بيراميدز"

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يواصل فريق مصر للمقاصة، استعداداته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 30 لمسابقة الدورى العام، المقرر لها 30 أبريل الجاري.

في السياق ذاته وضع الجهاز الطبي للفريق، برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز جون انطوى لتلك المواجهة.  

وأدى "أنطوى" تدريبات بالجرى على هامش مران الفريق، بعدما فضل الجهاز عدم تواجده بالتدريبات الجماعية لحين اكتمال شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الاتحاد السكندري.


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