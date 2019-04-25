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"الفخراني" ينتظر مسلسل محمد علي بتكلفة 11 مليون دولار

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فخراني
فخراني

عمرو محمد-متابعات

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ينتظر النجم الكبير يحيي الفخراني تنفيذ المشروع العملي الخاص به وهو قيامه بدور محمد علي باشا، وكتبت السيناريو والحوار له المؤرخة الدكتور لميس جابر زوجته، وفي انتظار أن يخرجه ابنهما المخرج شادي الفخراني.

ويروى العمل قصة حياة محمد على باشا، وبالتحديد فترة حكمه لمصر ما بين «1805 إلى 1848»، تلك الفترة الحافلة بالإسقاطات الدرامية الضخمة للأحداث التاريخية المهمة، التى أثرت بشدة فى صنع تاريخ مصر الحديثة، من مذبحة القلعة الشهيرة التى قضى فيها على المماليك إلى هزيمته الإنجليز فى موقعة رشيد، وحتى وصول الجيش المصرى إلى حدود عاصمة الخلافة العثمانية، واستنجاد الخليفة العثمانى بالدول الأوروبية لمواجهة الجيش المصرى.

وكان من المقرر أن تنتجه شبكة قنوات الحياة، لكن التكلفة المبدئية قدّرت وقتها بأكثر من 11 مليون دولار، وتأجل المشروع رغم انتقال حقوقه لأكثر من شركة إنتاج.

وكانت "جابر" قد اختارت تلك الشخصية نظراً لزخم تفاصيلها تاريخياً، رغم أن المشروع بدأ فى عام 2005 كعمل سينمائى، ثم تحولت الفكرة إلى مسلسل فى العام 2010، وأعادت "لميس" كتابة الحلقات مرة أخرى، وجلست على السيناريو مع مخرج العمل شادى الفخرانى لوضع التفاصيل النهائية الخاصة بالعمل، فى محاولة منها لتقديم جرعة تاريخية كاملة للمشاهد تخلد بذاكرته وتبعد عن التكرار أو التقليد.


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