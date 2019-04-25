البشير استعان بشركة روسية لقمع المتظاهرين

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عبد القادر وحيد- متابعات

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المساجد

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البشير

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كشفت شبكة CNN  في نسختها الإنجليزية معلومات صادمة عن الخطة التي كان الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم بها لإجهاض التظاهرات ضده ومنع تأثيرها على بقائه في المنصب.

وأظهرت الوثائق أن البشير تعاون مع شركة روسية يملكها ثري مقرب من الكرملين، ويلقَب بأنه طباخ بوتين، حيث تتضمن الخطة إشاعة أن رافضي بقاء البشير يهاجمون المساجد والمستشفيات.

 كما تضمنت الخطة رسم صورة نمطية بأن المظاهرات معادية للإسلام والعادات والقيم عبر زرع أعلام المثلية الجنسية بين المتظاهرين.

وأضافت الشبكة أن الشركة التي وضعت الخطة تدعى «M-invest » ويملكها رجل أعمال مقرب من الكرملين، يدعى يوفجيني بريغوزين؟، حيث شملت الخطة إشاعة أن إسرائيل تدعم المتظاهرين، بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات في ساحات عامة ضد «سارقين» لجعلهم عبرة.

كما اقترحت الشركة أيضا أن يقوم البشير بالحوار مع المعارضة؛ لكسب القادة إلى صفه، وفصلهم عن المتظاهرين، وتحسين سمعة النظام عبر توزيع مجاني للخبز والطحين والحبوب.

يذكر أن البشير حكم السودان 30 عاما بعد انقلاب عسكري عام 1989 قبل أن تطيح به الاحتجاجات.

وبعد عزل البشير انتقل الحكم إلى مجلس عسكري ، حيث يطالب المتظاهرون بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية.

وتواصل المعارضة إصرارها على تسليم السلطة سريعا للمدنيين، بينما قال المجلس إن العملية قد تستغرق عامين.


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