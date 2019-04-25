» الرئيس يهنئ أقباط الخارج بعيد القيامة المجيد

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأقباط من أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الخميس، سفارات وقنصليات مصر بالخارج: "إلى أبناء الجاليات المصرية، الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر الأقباط بالخارج، إنه ليسعدني أن أرسل إليكم بخالص التهاني وصادق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ".

وأضاف الرئيس: "اغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة دوام التقدم والرخاء والعزة، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".

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