  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
انفجار سريلانكا

انفجار جديد يضرب سريلانكا

محمد صلاح

"صلاح" يحتفل بلقائه مع "أم التنانين"

البشير وبوتين

البشير استعان بشركة روسية لقمع المتظاهرين

الرفاعي

بالفيديو.. القوات المسلحة تحتفل بتحرير سيناء

السيسي وبن زايد

لقاء بين الرئيس السيسى وبن راشد في بكين

أرشيفية

ذهبت لتلقى العلاج.. فاغتصبها الطاقم الطبي

مصطفى الفقي

الفقي: "البشير" وراء محاولة اغتيال "مبارك" بأديس أبابا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي :تحرير سيناء أعاد صياغة مصر جغرافيا وتاريخيا

فيفا

فيفا يوقف 8 لاعبين مدى الحياة

الملك سلمان

الإعلان عن نجاح غير مسبوق بالسعودية

مشادة كلامية بين تامر أمين وياسمين الخطيب

آخر الأخبار

تامر أمين و ياسمين الخطيب
تامر أمين و ياسمين الخطيب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

خناقة على الهواء بين "الشوباشي" وأزهري لهذا السبب

#

"أنت مغفل ".. تشعل النار بين فان دايك ومدافع أرسنال

#

شاهد.. مذيعة "أون إي" تفشل فى تهدئة ضيوفها

#

تعليق ساخر لـ"أمين" على خناقة "بشرى" ومحمد رمضان


نشبت مشادة كلامية حادة بين الإعلامي تامر أمين والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، قائلة: "إحنا داخلين على رمضان أرجو من زميلي تامر أن يكون لطيفا، عملا بمبدأ كن لطيفا محدش ناقصك، أعصابنا تعبانة ولابسة الأسود بعد خسارة الزمالك".

ومن جهته عقب "أمين"، خلال برنامج "اَخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، "قلبي عندك، الأصعب من خسارة الزمالك، إنك مروحتيش الماتش"، لترد "ياسمين": "لا تعايرني ولا أعايرك،الهم طايلني وطايلك".

 وأشارت إلى أنه على الرغم من استيائها من أداء لاعبي الزمالك أمس، إلا أنها منبهرة بما قدمه بيراميدز وروح لاعبيه طوال المباراة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين تامر أمين وياسمين الخطيب
» تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة
» النحاس: الأهلي فاجأني بعرض غير متوقع مطلع الموسم
» طليقة زوج "أنغام": هو راجل محترم ومتخلاش عني
» فنانة شهيرة: بحب خالد سليم جدًا وأعرفه من قبل جوزي
» السيسي يعلن فرض حالة الطواريء لمدة 3 أشهر
» قاتلة طفلها بالشرقية: قتلته من أجل مصلحته
» الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الخميس
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بحزب الله اللبناني
» سناء: «خفيت عقمه وتحملت فقره فطردني وتزوج علىّ»
» الأردن يجدد شكواه: نتعرض لضغوط بـ"صفقة القرن"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان