» مشادة كلامية بين تامر أمين وياسمين الخطيب

25 أبريل 2019 - 11:12 ص



نشبت مشادة كلامية حادة بين الإعلامي تامر أمين والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، قائلة: "إحنا داخلين على رمضان أرجو من زميلي تامر أن يكون لطيفا، عملا بمبدأ كن لطيفا محدش ناقصك، أعصابنا تعبانة ولابسة الأسود بعد خسارة الزمالك".



ومن جهته عقب "أمين"، خلال برنامج "اَخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، "قلبي عندك، الأصعب من خسارة الزمالك، إنك مروحتيش الماتش"، لترد "ياسمين": "لا تعايرني ولا أعايرك،الهم طايلني وطايلك".



وأشارت إلى أنه على الرغم من استيائها من أداء لاعبي الزمالك أمس، إلا أنها منبهرة بما قدمه بيراميدز وروح لاعبيه طوال المباراة .





