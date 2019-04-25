مجددًا.. داعش تستفز الفاتيكان وترامب

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ديلي ميل

نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، صورا من خلال مواقعه الإلكترونية التى تبث أخباره، تشير إلى التفجيرات الأخيرة في سريلانكا، من ضمنها  صورة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وتمثال بوذا أمام خلفية من النيران ودماء تلطخ وجوههم، وفي الجزء الأعلى من الصورة 8 عناصر إرهابية نفذوا هجمات سريلانكا.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن التنظيم الإرهابي  نشر الصورة على المنتديات الموالية له احتفالًا بنجاح تفجيرات سريلانكا تحت شعار "أعداء الدين ينزفون دماء قذرة"، وفي شعار آخر "لن نجعلك تبكي بالدموع بل بالدماء.. وسيكون أنهارا من دمائكم القذرة".

وجاءت شعارات "داعش" بعد يوم من تفجيرات سريلانكا احتفالًا بنجاح هجماتها الإرهابية المنسقة التي استهدفت المسيحيين والسائحين خلال احتفالات عيد الفصح في العاصمة "كولومبو" وأدت إلى مقتل 359 شخصًا على الأقل وخلفت 500 جريح.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات الأحد الدامي في سريلانكا والتي استهدفت 3 كنائس و4 فنادق وعدة أماكن أخرى، كرد فعل على هجوم مسجدي نيوزيلندا.





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