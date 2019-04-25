"الصحة" تمنع تداول السرنجات العادية من أول يونيو 2020

25 أبريل 2019 - 11:34 ص

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منع استخدام السرنجات العادية في إعطاء الحقن للمواطنين بداية من منتصف شهر يونيو 2020.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه سيجرى استبدال "السرنجات العادية"، بأخرى ذاتية التدمير؛ لمنع تكرار استخدام تلك السرنجات لأكثر من مريض، ما ينشر الأمراض المعدية حال حدوثه.

وأضاف أن القرار يهدف للحفاظ على مكتسبات حملة القضاء على فيروس سي بمصر ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، مشيرًا إلى أن القرار يشمل جميع أحجام السرنجات، سواء الـ10 سنتيمترات أو الأقل منها.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة أنه سيجرى العمل على توفير مخزون استراتيجي من "السرنجات ذاتية التدمير"، حيث إن احتياجاتنا منها سيُقدر بملياري سرنجة سنويا، مشيرا إلى أن الدولة ستشجع الاستثمار في هذا المجال.