نجل مبارك فى رده على صحيفة شهيرة: "ربنا يشفي"

25 أبريل 2019 - 11:41 ص

قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك إن الرئيس الأسبق يحظى بالاحترام والمحبة، وهو ما يستاء منه البعض.

وكتب نجل مبارك على حسابه في تويتر: "ربنا يشفى الحقيقة واضحة وضوح الشمس حضرتك وهى كم الحب والاحترام للرئيس مبارك والحمد لله وهذه الحقيقة المحسومة، يستاء منها البعض كما يستاء منها الرعب، ويسخر منها الجهل، ويحرفها الحقد، لكنها تبقى الحقيقة الموجودة والموجعة للبعض والحمد والشكر لله" .

جاء هذا في رد نجل الرئيس الأسبق على خبر كانت قد نشرته إحدى الصحف بعنوان "الوحيد اللي فاكر «مبارك».. علاء ينشر كلمة والده في عيد تحرير سيناء 2010".

وكتبت الصحيفة: "كعادته، يستغل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" في نشر فيديوهات قديمة لوالده أثناء حديثه في بعض المواقف والأعياد الرسمية، رغم مرور سنوات طويلة على حدوثها، ونسيانها، ليصبح "علاء" الشخص الوحيد الذي يتذكر والده".

وأضافت أنه بمناسبة عيد تحرير سيناء، نشر علاء مقطع فيديو، يتضمن كلمة ألقاها والده للشعب في عام 2010 بتلك المناسبة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وتابعت: قال علاء في التدوينة: "كلمة الرئيس الأسبق مبارك بمناسبة عيد تحرير سيناء، أبريل 2010، ولوالدي ربنا يحفظك ويديم عليك الصحة".







