"الدفاع" تنشر فيديو للسادات و"السيسي" عن تحرير سيناء

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وزارة التموين

علي المصيلحى

نشرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، مقطع فيديو بمناسبة الذكرى الـ37 لعيد تحرير سيناء، تحتوي على كلمة للرئيسين، محمد أنور السادات، وعبدالفتاح السيسي عن سيناء.

وقال الرئيس السادات خلاله: "إننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء، وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة، وإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا، وباسم هذا الشعب، وباسم هذه الأمة، ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة".

بينما قال السيسي: "إن القرار كان صعبًا جدًا، وعشان كده كان الرئيس السادات والقوات المسلحة مستعدة كلها تموت وما يستمرش الوضع ده كده، خلينا كلنا نحط إيدينا في إيد بعض، نحن لا نبغي إلا البناء، والتنمية، والتعمير، والسلام، إذا كنتم خايفين على بلدكم بجد".


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