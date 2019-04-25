ليفربول يحتفل بـ"صلاح" مع أم "التنانين"

25 أبريل 2019 - 01:09 م

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوفه بعد تكريمه مساء أمس من مجلة التايم الأمريكية لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

لقي صلاح احتفاء واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورته مع النجمة البريطانية إيميليا كلارك، خلال الحفل معلقًا عليها "أم التنانين نفسها".

صورة صلاح وكلارك، لاقت احتفاءً كبيرًا أيضًا لدى محبى النجم المصرى ومتابعى مسلسل "صراع العروش" "Game Of Thrones "، فيما احتفى ليفربول بالصورة، بالتعليق عليها "الملك أثناء القيام بالتحالفات لحماية الشمال"، وذلك فى إسقاط على التحالف الذى يجرى فى أحداث المسلسل بين شخصية جون سنو التى يؤديها الممثل البريطانى كريستوفر كاتسبى هارينجتون، مع دينيريس تايجريان التى تقوم بدورها إيميليا كلارك.

يذكر أن نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، نشر صورة تجمعه مع الممثلة إيميليا كلارك الشهيرة بدور"دينيريس تارجيريان" وبلقب "أم التنانين" فى مسلسل "صراع العروش"، وكتب محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، "أم التنانين نفسها".

جاء ذلك فيما احتضنت مدينة "نيويورك"، الثلاثاء، حفل مجلة "تايم" الأمريكية لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً فى العالم لعام 2019، وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم والمجتمع.

صلاح كان فى مقدمة الحاضرين لحفل مجلة "تايم" الأمريكية، بعدما تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً فى العالم لعام 2019 والتى ضمت 100 شخصية.

ووثق صلاح حضوره لحفل مجلة "تايم" الأمريكية بالتقاط صورة تذكارية مع رامى مالك الممثل الأمريكى من أصل مصرى والفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل فى 2018، بجانب الممثلة الأمريكية إيميليا كلارك.