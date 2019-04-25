نائب أوباما يعلن ترشحه للرئاسة: أمريكا في خطر

25 أبريل 2019 - 01:20 م

أعلن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الخميس، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين.

وكتب بايدن على تويتر : "إن قيم هذه الأمة .. ومركزنا في العالم .. وديمقراطيتنا .. وكل ما جعل من أمريكا أمريكا، معرض للخطر.

وأضاف : "ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

ويعتبر بايدن أقوى مرشح من بين 27 مرشحا من الحزب الديمقراطي يسعون جميعا لمنافسة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.