» تصدم جمهورها.. فنانة شهيرة تلعق زوجها على العلن

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تلعق زوجها
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"إنه وسيم جدًا لدرجة أكله".. بهذه العبارة واجهت النجمة الأميركية مايلي سايرس جمهورها، عقب قيامها بلعق زوجها على العلن.

وكانت  النجمة الأمريكية مايلي سايرس قد أثارت جدلاً واسعاً، بعدما أقدمت على لعق زوجها نجم هوليوود ليام هيمسورث، خلال افتتاح فيلم "افينجرز" في جزء "لعبة النهاية".

وقامت سايرس بنشر الفيديو، الذي لعقت فيه زوجها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، قائلة:  "عندما يكون وسيماً جداً لدرجة أكله". 

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