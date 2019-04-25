» إسرائيل تطلب من مواطنيها في سريلانكا المغادرة

25 أبريل 2019 - 02:02 م

حثّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مواطنيها المتواجدين في سريلانكا على مغادرة البلاد، مشيرة إلى "تهديد ملموس مرتفع" في أعقاب تفجيرات عيد الفصح الدامية هناك.





يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب مكافحة الإرهاب في إسرائيل، إلى أن التحذيرات المتعلقة بالسفر صدرت بعد مشاورات مع المسئولين الأمنيين ووزارة الخارجية.





