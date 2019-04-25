أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس انتصار 73

25 أبريل 2019 - 02:24 م



أكد اللواء محيي نوح، أحد أبطال المجموعة 39 صاعقة في ملحمة حرب أكتوبر المجيد، أن مصر استلمت سيناء بعد الحرب نتيجة للانتصار، وليس بالمفاوضات، أو التحكيم، مشيرًا إلى أن انتصارنا عام 1973، كان سببًا مؤثرًا فيما بعد في المفاوضات والتحكيم.



وأوضح نوح خلال لقائه عبر قناة "دي إم سي"، أن المقاتل المصري هو الأساس، وهو الذي أثبت وجوده خلال هذه الفترة، وفعل المستحيل خلال هذه الفترة حتى يسترد أرضه من العدو.



وتابع أنه عندما يشاهد فيديو للحظات تحرير سيناء، يخطر في باله على الفور أن المجهود الذي بذل منذ حرب الاستنزاف إلى عام 1973 لم يذهب هدر، لأنه في النهاية حدث انتصار، ونتيجة للانتصار بدأنا في استلام الأرض.

