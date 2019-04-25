سعوديون يؤدون رقصة "الهاكا" في فندق بالرياض

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رقصة الهاكا
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الرياض

رقصة

الهاكا

نيوزيلندية

قام عدد من السعوديين بتمثيل رقصة "هاكا" النيوزيلندية التقليدية في بهو أحد مولات العاصمة الرياض.

وكان الإعلامي السعودي محمد الشقاء قد نشر مقطع فيديو يوضح تمثيل رقصة "هاكا النيوزيلندية" التقليدية في بهو أحد فنادق الرياض، مع دمج رقصة الدحية التقليدية .

وقال على حسابه في تويتر : " دمج الموروث الفني السعودي بالموروث الفني النيوزلندي فرقة نسيم الشمال للدحية في مبادرة محبة وسلام.. أخرجها: حمود عودة الشمري" .

وعلق قائلا : " أن الأستاذ حمود عودة الشمري كاتب سيناريو ومخرج ومنتج هذا العمل أوضح لي أن العمل النهائي سيتم نشره قريباً وهذا المقطع تم تصويره من كاميرا جوال في مكان التصوير، والعمل سيكون مبهراً وأفضل عند عرضه وهناك جزئيات أهم لم تظهر بعد".

من جانبه أوضح المخرج حمود عودة الشمري أن الرقصة كانت ضمن فيلم قصير عن أحداث نيوزلندا.

وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع  تويتر كتب  قائلا : "  أنهينا اليوم تصوير فيلم قصير عن أحداث نيوزلندا ورقصة الهاكا والدحية في بهو الرياض بارك مول بحمد الله".

ويأتي وجه التشابه بين الرقصتين بحسب ما أوضحه أحد المغردين أن الرقصتين كان استخدامهما أساسا في الحروب،  وكان الهدف منهما إخافة العدو وهزيمته معنويا".


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