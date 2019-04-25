» «كلوب» يدعم «صلاح» بعد قرار الاتحاد الإنجليزي

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أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، استياءه من قرار استبعاد النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، من التشكيل المثالي الرسمي التي أعلنت عنه اليوم الخميس رابطة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الخميس التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز والتي هيمن عليها لاعبو مانشستر سيتي الفريق متصدر البطولة والأقرب للتتويج بها بتواجد 6 لاعبين من السيتيزين، مقابل 4 لاعبين من ليفربول.

وقال كلوب بعد إعلان رابطة اللاعبين التشكيلة المثالية للموسم:" ليفربول بنسبة لي هو الفريق الأفضل في الموسم، دخول 4 لاعبين من الفريق بالتشكيلة المثالية أمر مثير للإعجاب بكل تأكيد هم يستحقون ذلك".

وأضاف المدرب الألماني:" صلاح كان يستحق التواجد في التشكيلة المثالية لما يقدمه اللاعب من مستوى رائع على مدار الموسم، كما أرى أن جيني فينالدوم وجوردن هندرسون كانوا ايضًا يستحقوا الدخول في التشكيلة المثالية".

وضمت التشكيل المثالية لرابطة اللاعبين المحترفين 11 لاعبًا، 6 لاعبين من مانشستر سيتي يتقدمهم الحارس إيديرسون والمدافع ايمريك لابورتي ولاعبي الوسط فرناندينيو وبرناردو سيلفا والمهاجمين رحيم ستيرلينج وسيرجيو أجويرو

وتواجد 4 لاعبين من ليفربول وهم المدافعين فيرجيل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون والمهاجم ساديو ماني، وأخيرًا من النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.



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