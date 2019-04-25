  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
الجيش الأمريكي

أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

لحظة خروج المفرج عنهم من السجن

شاهد.. لقاءات مؤثرة بين المفرج عنهم بقرار العفو وذويهم

دار الإفتاء

فيديو| «الإفتاء»: مساندة الحاكم والدعاء له من سمات الصالحين

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

«مميش»: زيادة عائد قناة السويس مليار دولار

محمد صلاح وميلنر

ماذا قال "كلوب" عن إحراج "ميلنر" لـ"صلاح"؟

متسولون

حيل المتسولين.. «احذر السقوط في المصيدة»

جثث مصريين فى صحراء ليبيا

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا وإنقاذ آخرين

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

مدحت شلبي

إحالة «مدحت شلبي» للتحقيق بسبب إيحاءات جنسية على الهواء

المستشار محمد عبدالحميد

وفاة القاضي الذي حكم بمصرية "تيران وصنافير"

موظفة تنهي حياتها شنقًا بـ«إيشارب» بالتجمع

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

جنايات القاهرة تتنحى عن قضية سفاح الجمالية

#

انتحار فتاة بالثانوية العامة شنقا داخل غرفتها

#

انتحار طفلة عقب مشاهدتها فيلم رعب بالتجمع

#

الإعدام لخادمة والمؤبد لزوجها بتهمة قتل مسن لسرقته

انتحار

فتاة

سيدة

موظفة

التجمع الاول

أنهت موظفة أربعينية حياتها، الخميس، شنقًا بـ«إيشارب» داخل منزلها في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

البداية كانت بإخطار تلقاه رئيس مباحث التجمع الأول بالعثور على موظفة مشنوقة داخل شقتها بدائرة القسم، وجرى تشكيل فريق بحث، وبالوصول إلى مكان البلاغ عثر على المنتحرة «خلود. ا» ملقاة على أرضية صالة الشقة، ملفوف على رقبتها «إيشارب»، تبين أنها استخدمته للانتحار.

بالتحري وسؤال شهود العيان من أسرة وجيران المنتحرة أكدوا أنهم يحاولون الاتصال بها منذ يومين بشكل دائم دون استجابة منها، وأن هاتفها يرن دون رد، وهو ما جعلهم يرتابون في الأمر.

أضافت الأسرة في التحقيقات: «توجهنا إلى شقتها بهدف الاطمئنان عليها، وطرقنا الباب دون استجابة فقررنا كسر الباب وعندما دخلنا وجدناها مشنوقة».

وبسؤال الجيران، أكدوا أن المجني عليها، 42 سنة، تقيم بمفردها بالشقة، وأنها كانت تتمتع بسمعة جيدة بين السكان، ولكن الفترة الأخيرة كانت تمر بحالة نفسية سيئة دون أن تخبر أحدًا عن السبب.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» يدعم «صلاح» بعد قرار الاتحاد الإنجليزي
» أمير قطر يحضر صلاة الجنازة على روح زعيم المعارضة الجزائرية
» «الإعلاميين» تعلن إيقاف مدحت شلبي عن التعليق
» مترو الأنفاق يعلن مواعيد شهر رمضان
» إعدام 4 مسئولين بكوريا الشمالية تسببوا في فشل قمة «ترامب وكيم»
» «هدى» تخلع زوجها: «بيناديني باسم طليقته»
» رسالة من جامعة الأزهر لـ «الرئيس والجيش»
» شقيق «كوهين» يكشف تفاصيل جديدة عن رفاته
» استقالة وزير دفاع سريلانكا
» قرار جمهوري بإعلان الطوارئ 3 أشهر في البلاد
» إسرائيل تطلب من مواطنيها في سريلانكا المغادرة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية