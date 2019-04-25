موظفة تنهي حياتها شنقًا بـ«إيشارب» بالتجمع

أنهت موظفة أربعينية حياتها، الخميس، شنقًا بـ«إيشارب» داخل منزلها في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

البداية كانت بإخطار تلقاه رئيس مباحث التجمع الأول بالعثور على موظفة مشنوقة داخل شقتها بدائرة القسم، وجرى تشكيل فريق بحث، وبالوصول إلى مكان البلاغ عثر على المنتحرة «خلود. ا» ملقاة على أرضية صالة الشقة، ملفوف على رقبتها «إيشارب»، تبين أنها استخدمته للانتحار.

بالتحري وسؤال شهود العيان من أسرة وجيران المنتحرة أكدوا أنهم يحاولون الاتصال بها منذ يومين بشكل دائم دون استجابة منها، وأن هاتفها يرن دون رد، وهو ما جعلهم يرتابون في الأمر.

أضافت الأسرة في التحقيقات: «توجهنا إلى شقتها بهدف الاطمئنان عليها، وطرقنا الباب دون استجابة فقررنا كسر الباب وعندما دخلنا وجدناها مشنوقة».

وبسؤال الجيران، أكدوا أن المجني عليها، 42 سنة، تقيم بمفردها بالشقة، وأنها كانت تتمتع بسمعة جيدة بين السكان، ولكن الفترة الأخيرة كانت تمر بحالة نفسية سيئة دون أن تخبر أحدًا عن السبب.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.