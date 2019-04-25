» أمير قطر يحضر صلاة الجنازة على روح زعيم المعارضة الجزائرية

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تميم بن حمد آل ثاني

خالد الشرقاوي - متابعات

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أقيمت صلاة الجنازة اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة على روح السياسي الجزائري عباسي مدني، الذي توفي الأربعاء في مستشفى العاصمة الدوحة، إثر مرض عضال.

وحضر الصلاة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من أعيان ومسؤولي الإمارة، بالإضافة إلى أقارب وأصدقاء مدني، حيث أقيمت الصلاة في جامع محمد عبد الوهاب أكبر جوامع العاصمة.

وعباسي مدني سياسي جزائري من مواليد مدينة سيدي عقبة عام 1931، ويعتبر واحدا من مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، وانتخب بعدها رئيسا للجبهة عام 1990.

أدين بالمساس بأمن الدولة عام 1992، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بـ12 سنة سجن، وأطلق سراحه عام 1997 لأسباب صحية.

بقي قيد الإقامة الجبرية حتى انقضاء محكوميته عام 2004، غادر بعدها إلى قطر.


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