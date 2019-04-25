شاهد.. لقاءات مؤثرة بين المفرج عنهم بقرار العفو وذويهم

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لحظة خروج المفرج عنهم من السجن
لحظة خروج المفرج عنهم من السجن

أحمد سالم

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عيد تحرير سيناء

في عيد تحرير سيناء، رسمت علامات السعادة على وجوه السجناء المفرج عنهم عند لقائهم بذويهم، وسط هتافات من الحضور والتصفيق.

وكان قطاع السجون، عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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