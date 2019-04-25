» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة "مارتن لاسارتي"، تشكيل الفريق لمباراة المصري المقرر لها  الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

ويضم التشكيل: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، صالح جمعة ، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد أزارو.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الأهلي.



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