  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:03 م
بحث متقدم
طه عثمان والوزيرة الموريتانية

فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

صلاح

صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

احتجاجات السودان

السودان.. مئات الآلاف يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين ‎

تفجيرات سريلانكا

منع إقامة صلاة الجمعة في كل مساجد سريلانكا غدًا

الاهلى والمصرى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

مشاورات مكثفة لفرض حالة الطوارئ

هذه أسباب تمديد «الطوارئ» للمرة الثامنة

داعية سلفي

داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

الجيش الأمريكي

أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

لحظة خروج المفرج عنهم من السجن

شاهد.. لقاءات مؤثرة بين المفرج عنهم بقرار العفو وذويهم

السعودية.. توجيهات عليا بشأن العمالة الأجنبية

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

وكالات

أخبار متعلقة
#

كوشنر: هذا ما قلته لـ"بن سلمان" بشأن خاشقجي

#

السعودية ترحب بالعقوبات المفروضة على "نفط إيران"

#

السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان

#

السعودية تكشف مصير مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن "جهات عليا" بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت توجيھات بالالتزام بالأوامر السابقة، القاضية بمنع التعاقد مع غير السعوديين في وظائف معينة.

وأوضحت "سبوتنيك"، نقلًا عن الموقع الإلكتروني "أخبار 24"، أن الأوامر السعودية تتعلق بمنع التعاقد مع غير السعوديين في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين والنسخ ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني.

وشدد التعميم السعودي على منع التعاقد مع الأجانب، إلا في أضيق الحدود وفي التخصصات النادرة، وعلى عدم التعاقد مع الأجانب في بنود التشغيل والصيانة، مع إلزام الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشروعات، وتكثيف الرقابة للتأكد من التطبيق.

وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرھا من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤھلين لشغلھا، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجھة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتھم للشركة ودفع رواتبھم من قبلھا.

كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معاھد ومراكز البحوث والدراسات ونحوھا لغرض التوظيف، وإلزام الجھات الحكومية المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغيلية، تتضمن عقودھا للتوظيف، بإلزام ھذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاري، وأسمائھا والميزانية المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد عليھا.

ويأتي التعميم، بعد توارد معلومات تفيد بأن بعض الأجھزة الحكومية بھا العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة، في وظائف إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع تلك الجھات وشركات مملوكة للدولة، وبعضھا إدارات في غاية الأھمية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بشرم الشيخ
» «سيدة الاستفتاء» تطلق اسم «عبدالفتاح» على مولودها حبًا في «السيسي»
» أقباط مصر يزورون معبد اليهود المغطس بالضفة الغربية
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري
» بالأسماء.. أئمة المسجد الحرام في صلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان
» رسميا.. ظهور أول مرشح فى سباق الرئاسة الأمريكية
» بالصور.. الإفراج عن الصحفي أحمد عبدالعزيز
» فيديو جديد يوثق لحظة تفجير سريلانكا
» «كلوب» يدعم «صلاح» بعد قرار الاتحاد الإنجليزي
» أمير قطر يحضر صلاة الجنازة على روح زعيم المعارضة الجزائرية
» «الإعلاميين» تعلن إيقاف مدحت شلبي عن التعليق

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية