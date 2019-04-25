» أقباط مصر يزورون معبد اليهود المغطس بالضفة الغربية

25 أبريل 2019 - 07:13 م

قام عددا من أقباط مصر بزيارة إلى قصر اليهود المغطس على ضفة نهر الأردن حيث تعتقد أغلب الطوائف المسيحية أن هذا هو المكان الذي تم فيه تعميد المسيح.

ونشرت صفحة اسرائيل في مصرصورة لبعض الأقباط قالت عنهم انهم مصريون متجمعون عند قصر اليهودة وكتبت:أثناء زيارة ضيوفنا الأعزاء من الأقباط المصريين إلى قصر اليهود (المغطس) الذي عُمد فيه السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان وهذه الصورة خلال المراسم".

وافتتح الموقع الموجود في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في عام 2011 ويوجد به درج يهبط عليه المحتفلون إلى النهر الضحل. وعدد زوار الموقع أكبر من عدد الزائرين في الموقع المماثل الموجود في الأردن، ويسمى المغطس.

و"قصر اليهود"، وهي تسمية تاريخية حتى قبل احتلال فلسطين عام 1948، قريب من مدينة أريحا الفلسطينية ويبعد نحو نصف ساعة بالسيارة عن القدس.