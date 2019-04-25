الإسماعيلي يسقط أمام دجلة بثلاثية

25 أبريل 2019 - 07:32 م

سقط فريق الإسماعيلي أمام وادى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز.

وأحرز ثلاثية دجلة كلا من حسام عرفات هدفى فريق وادى دجلة فى الدقيقة 13 و 24 ثم أضاف إبراهيما نداى الهدف الثالث فى الدقيقة 65 من عمر الشوط الثانى .

وبهذة النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 37 نقطة .

الشوط الأول

جاء أحداث الشوط الأول بالأفضلية لأصحاب الأرض فريق وادى دجلة حيث تمكنوا من الضغط على دفاع الإسماعيلى بينما شهدت الدقائق الأخيرة إهدار لاعبى الدراويش الكثير من الفرص أبرزها فرصة شيلونجو بالدقيقة 42 ليفشل فى التسجيل وتقليص الفارق لهدف بعدما تقدم دجلة بثنائية نظيفة.

الشوط الثانى

بينما جاء أحداث الشوط الثانى سجال بين لاعبى الفريقين وادى دجلة و الإسماعيلى وتمكن إبراهيما نداى من إضافة الهدف الثالث لدجلة بالدقيقة 65 بعد تمريرة طويلة من محمد عبد المنصف " أوسة" حارس دجلة وحاول محمد الشامى مهاجم الدراويش فى تسجيل هدف للدراويش ولكن دون جدوى.