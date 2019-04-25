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صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

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صلاح
صلاح

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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تعرض نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، لانتقادات بسبب صورة التقطت لاه من ناشطة يمنية خلال حفل مجلة التايم الأمريكية، المخصص لـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم.

وظهر "صلاح" بجواره الناشطة اليمينة رضية المتوكل، أبنة عم زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن عبدالملك الحوثى.

وشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" من منطقة الخليج العربى، هجومًا على اللاععب المصرى، فيما عبر آخرون عن تضامنهم معه، بسبب عدم معرفته بكواليس الأحداث السياسية في اليمن.

ورضية المتوكل ناشطة يمنية مقربة من الحوثيين بطبيعة القرابة العائلة، ويتهمها البعض بالتبرير لهم دوليا، وأمام المنظمات حول العالم.



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