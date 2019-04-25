منع إقامة صلاة الجمعة في كل مساجد سريلانكا غدًا

25 أبريل 2019 - 07:44 م

دعت ?الحكومة? السريلانكية كل المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدًا لأسباب أمنية.

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت، الأحد الماضي، ثلاث كنائس وعدة فنادق في ?كولومبو? عاصمة ?سريلانكا? ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ?عيد الفصح?، مما أدى إلى مقتل 359 شخصًا، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. وأعلن «?تنظيم داعش?» مسؤوليته عن التفجيرات.

وقالت ?الشرطة? السريلانكية إنها تعرفت على ثمانية أشخاص من أصل تسعة مهاجمين، ويُعتقد أن أحدهم امرأة وليس بينهم أجانب، كما احتجزت حتى الآن حوالي 60 مشتبهًا بهم. ولا تزال ?حالة الطوارئ? سارية لمنع وقوع المزيد من الهجمات. كما طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.