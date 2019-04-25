» بيراميدز يخطف لاعب مهم من بين أنياب الأهلي

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اقترب مسئولو بيراميدز من الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب مقابل مبلغ 10 ملايين دولار خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان اللاعب قد دخل دائرة اهتمام مسئولو بيراميدز وأصبح ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه للموسم الجديد، ليقطع الطريق أمام الأهلي التي يرغب في ضم اللاعب منذ نهاية الموسم الماضي.

ويملك فريق المقاولون 43 نقطة وينافس بقوة على المربع الذهبي ويستعد الذئاب خلال هذه الفترة للقاء الداخلية المحدد موعده 1 مايو المقبل في الجولة الـ31 من مسابقة الدورى الممتاز.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه المارد الأحمر عن لاعبين جدد لتدعيم الفريق في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن إدارة المقاولون كانت قد تلقت عرض مؤخراً من قبل المستشار ترك آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لعماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول للذئاب لقضاء فترة معايشة مع أحد المدربين العالميين بعد نهاية الموسم.




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