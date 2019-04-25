إطلالات جريئة لنجلة عمرو دياب.. ورواد: "الهضبة فين"

أثارت "جنا" ابنة الفنان عمرو دياب حالة من الجدل، خلال الأيام الماضية، بسبب إطلالاتها الجريئة، وصورها الغير معتادة، الأمر الذي جعلها في مرمى الانتقادات بين متابعيها، حتى قررت حذف بعض الصور، وإغلاق التعليقات على أحدث إطلالاتها لتتجنب الانتقادات .

وكانت "جنا" نشرت منذ ثلاث أيام، عدة صور بصحبة صديقتها، عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعمدت خلالها على إظهار لسانها في أكثر من صورة، مما عرضها للإنتقاد، من قِبل متابعيها.

وحصدت الصور العديد من التعليقات بين المعجبين والمنتقدين، مُعلقين: "بابا فين"، و"هو فين عمرو دياب".

ونشرت جنا، أمس، عدة صور ظهرت خلالها، بإطلالة جريئة، حيث أرتدت فستان قصير، منفوش قليلًا، كشف عن منطقة الصدر، مع مكياج صريح، بدت خلاله بعُمر أكبر من عُمرها، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بدأو بتداول الصور، منتقدين الإطلالة، مما أضطر الأخيرة لحذف الصور نهائيًا.

كما نشرت، ابنة الهضبة، أمس، صور جمعتها بشاب يدعى "سامو شلبي"، وأرفقت جنا صورهما بتعليق، "بحبك سامو شلبي"، وأغلقت التعليقات لتتجنب الجدل الذي يثار كل حين، خاصة إذا نشرت صورا جريئة كعادتها.



شاهد الصور..

























