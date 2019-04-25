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"الإخوان" فشلت في عرض قضيتها في الكونجرس ومجلس العموم

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عاصم عبد الماجد
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أكد المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الاسلامية، أن جماعة الإخوان الملسمين، فشلت في عرض قضيتها أمام الكونجرس الأمريكى ومجلس العموم البريطانى.

وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" الذين ينتظرون الفرص لعرض قضيتهم العادلة أمام مجلس العموم البريطاني أو الكونجرس الأمريكي لن يكون لديهم قط القوة النفسية لمقاومة عملاء بريطانيا وأمريكا في المنطقة".

وأضاف :" كل الدلائل تصرخ بقوة إن الجماعات التقليدية عجزت عن حمل قضية الأمة وقد فشلت في إدارة الصراع مع أعداء الأمة. وأن دورها انحصر منذ فترة في تأمين بعض مساحات الحركة لأفرادها بموافقة عملاء الغرب في المنطقة. وأنها دفعت ثمنا لذلك باهظا سواء وهي تدري أو لا تدري. وأن الثمن المدفوع كان من جسد الأمة وعقلها ودينها.

وتابع :"فالأمة في الحقيقة هي التي خسرت تلك الألوف المؤلفة من الشباب الذين ضحوا بأعمارهم للإبقاء على هذه الجماعات ظنا منهم أنها ستحقق بهم يوما الانتصار الكبير وأنهم جيل النصر المنشود فإذا هم وقود معارك هزلية يقتلون فيها بلا ثمن سوى أن تحصل جماعاتهم على رضا الكونجرس ومجلس العموم لأنها جماعات سلمية!!

 


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