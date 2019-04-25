سر ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

25 أبريل 2019 - 09:42 م

قال أعضاء بغرفة الدواجن وتجار، إن ارتفاع أسعار الدواجن خلال هذا الأيام يرجع إلى تزامنها مع أعياد الأقباط وشهر رمضان الكريم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية والأمصال وكذلك جشع بعض التجار.

وشهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق، ما دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاق حملة جديدة تحت اسم «خليها تكاكي»، من أجل تخفيض أسعار الدواجن؛ حتى تكون في متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي، للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 34 و47 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 27 إلى 37 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 30 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة قنا هي الأعلى سعرًا.

الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار الدواجن ارتفعت بالفعل خلال هذا الأيام، مضيفًا أن هذا الارتفاع جاء مبكرًا، لاسيما أنه كان من المتوقع أن ترتفع قبل رمضان بأيام وليس الآن.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن هذا يرجع إلى أن هذه الأيام تواكب مناسبتين مهمتين، الأولى أعياد الأقباط، والثانية قرب شهر رمضان المبارك، موضحًا أن ذلك نتج عنه ارتفاع مبكر في الأسعار.

ونوه بأنهم توقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 10 إلى 15% خلال الأيام المقبلة، على أن تستمر بضعة أيام في شهر رمضان الكريم، متابعًا: «هذا الارتفاع لن يستمر بل سيظل أيام قليلة ثم سيعود الانخفاض مرة أخرى تدريجيًا».

رئيس شعبة الثروة الداجنة، أبدى تعجبه من ارتفاع أسعار الدواجن، خاصة أن هناك حالة ركود حاليًا بالأسواق، إضافة إلى أن إنتاج الدولة من الدواجن جيد ويسد احتياجاتها، قائلًا: «الارتفاع عجيب وليس له مبررات واضحة».

ونوه بأن الدولة وجميع أجهزتها تبذل قصارى جهدها من أجل ضبط السوق وتوفير الكميات المطلوبة، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الأمور عليهم في هذا الشهر الكريم، إضافة إلى أنها تحاول إحداث حالة من التوازن.

وتابع: «لا أستطيع إنكار أن هناك ارتفاع في الأسعار لكنه واضح أكثر في الدواجن البيضاء، في حين أن البلدي أسعارها حاليًا أفضل عما سبق حيث وصل إلى 36 جنيهًا بعد أن كان 46 جنيهًا».

وأشار إلى أن المواطنين عليهم دور لابد أن يؤدوه، إذ إنه من الواجب عليهم شراء ما يحتاجونها فقط خلال اليوم وليس كميات للتخزين كما يفعلون، مضيفًا «لأن فعلهم هذا ينتج عنه ارتفاع الأسعار، بينما إذ رشدوا استهلاكهم لن يضطروا لإلقاء الباقي في صناديق القمامة إضافة إلى أنها ستكون متواجدة بكثرة».

أما، محسن السيد، صاحب محل دواجن بمنطقة الهرم، قال إن ارتفاع الأسعار الدواجن أمر طبيعي؛ لأنه هذه الأيام تتزامن مع شم النسيم وأعياد الأقباط وكذلك شهر رمضان الكريم، متوقعًا أن ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «السيد»، لـ«المصريون»، أن ارتفاع أسعار الأدوية والأمصال وكذلك زيادة الحلقة بين المزرعة الرئيسية والمستهلك ينتج عنها زيادة الأسعار بشكل كبير، مضيفًا ان جشع بعض التجار أيضًا يتسبب في ارتفاع أسعارها.

من جانبه، قال إياد حرفوش، نائب رئيس غرفة الدواجن، أياد إن الارتفاع الذي تشهده أسعار الدواجن قبل شهر رمضان يتراوح حول جنيهان فقط في سعر الكيلو، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو من المزرعة حاليًا يبلغ 27 جنيه.

وأضاف حرفوش، في تصريحات متلفزة، أن هناك تذبذب دائم في أسعار الدواجن وفقًا لأسعار الكتاكيت في كل شهر، مشيرًا إلى أن شهر فبراير الماضي، كان سعر الكيلو من المزرعة 30 جنيه، غير أن الحلقات الوسيطة هي التي تتسبب في هذا التذبذب وليست المزارع.