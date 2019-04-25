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بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

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حذّرت الحكومة البريطانيا، الخميس، مواطنيها من السفر إلى سريلانكا، في ظل استمرار عمليات أمنية تنفذها السلطات على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفتها الأحد الماضي.
وأفادت الخارجية البريطانية، في بيان، أنها تنصح جميع المواطنين بعدم السفر إلا في حالات الضرورة لسريلانكا.
وأضافت أنه ليس من الواضح حجم التهديدات بوقوع هجمات أخرى.
والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق بسريلانكا، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ "عيد الفصح"، راح ضحيتها 253 قتيلًا، ومئات الجرحى، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.
وخلال البيان ذاته، أوضح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، أنه قد يلغي التحذير "بعد انتهاء العمليات الأمنية الجارية" في سريلانكا.
يشار أن 8 بريطانيين إلى جانب 32 أجنبيا كانوا ضمن قتلى الهجمات الإرهابية، بحسب وزارة الخارجية في سريلانكا.
والثلاثاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تلك الهجمات. 

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