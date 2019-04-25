وزير مغربي: الحكومة وقعت اتفاقا تاريخيا مع النقابات

25 أبريل 2019 - 10:10 م

كشف وزير في الحكومة المغربية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق نهائي وصفه بـ "التاريخي" مع النقابات العمالية حول الحوار الاجتماعي.



وقال نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك: "بعد ثماني سنوات من اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2011، الحكومة الحالية توقع اتفاقا اجتماعيا تاريخيا مع النقابات والباطرونا (اتحاد المقاولات)".



واعتبر "بوليف" الاتفاق "انتصارا للوطن قبل كل شيء، ومكاسبا لفئات عريضة من المواطنين"، مشيرا أن تفاصيله سيتم نشرها في وقت لاحق الليلة.



وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت في 11 أبريل الجاري، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات العمالية حول الحوار الاجتماعي، معربة عن تفاؤلها بقرب موعد توقيعه نهائيًا.



والحوار الاجتماعي، هو حوار ثلاثي يجمع الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال، لبحث قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أصحاب الأعمال.



وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق باسم الحكومة المغربية حينها: "هناك اتفاق مبدئي، سيتم تدقيقه من جانب مختلف الأطراف، ثم الوصول إلى توافق، والإعلان عن ذلك".



وأعلنت النقابات العمالية انسحابها من لقاءات الحوار الاجتماعي، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بعد لقاءات جمعت رؤسائها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لم تسفر عن اتفاق.



وعقب ذلك، قرر العثماني تكليف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقيادة المشاورات مع النقابات العمالية، وهو ما لاقى انتقادات من الشارع المغربي.

