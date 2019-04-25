الدفاع العراقية: مقتل 6 من "داعش" في كركوك

25 أبريل 2019 - 10:20 م

أعلن العراق، الخميس، مقتل 6 من "داعش"، واعتقال 12 آخرين من التنظيم الإرهابي، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.



جاء ذلك في بيانين منفصليْن لوزارتي الدفاع والداخلية، تلقت الأناضول نسختين منهما.



وقال اللواء ركن سعد حربية، قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان، إنه "جرى تنفيذ عملية أمنية في وادي الشاي التابع لقضاء داقوق جنوب كركوك".



وأضاف أن "العملية شهدت مشاركة كافة التشكيلات الأمنية في قيادة المقر المتقدم، وجهاز مكافحة الإرهاب، بإسناد طيران التحالف الدولي (للقضاء على "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة)، وطيران الجيش العراقي".



وأوضح أن العملية "أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين، وتدمير مستودع لفلوله، وتدمير 8 مضافات، والعثور على نفق في قرية الصباح تم تدميرهم بشكل كامل".



وأشار إلى "العثور على بعض الكهوف التي يستغلها الإرهابيون".



وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن "الشؤون الداخلية والأمن في كركوك، ألقت القبض على 12 عنصراً من المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف البيان، أن "عملية الاعتقال تمت بعد نصب كمائن لهم في مناطق عديدة داخل مدينة كركوك"، لافتا إلى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة، لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".



ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.



كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

