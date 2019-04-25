  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:15 م
بحث متقدم
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف عن كتابه القادم.. مفاجأة

دواجن مجمدة

سر ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

باعة بجوار مستشفى الجلاء

«بالة وبقالة وسوق رجالة».. مستشفى الجلاء تحت حصار ثلاثى العشوائيات

طه عثمان والوزيرة الموريتانية

فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

صلاح

صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

احتجاجات السودان

السودان.. مئات الآلاف يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين ‎

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

تفجيرات سريلانكا

منع إقامة صلاة الجمعة في كل مساجد سريلانكا غدًا

مشاورات مكثفة لفرض حالة الطوارئ

هذه أسباب تمديد «الطوارئ» للمرة الثامنة

داعية سلفي

داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

في تعز..

اليمن..مقتل 6 خبراء سعوديين بانفجار مخزن ألغام

عرب وعالم

الجيش السعودي (أرشيفية)
الجيش السعودي (أرشيفية)

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: 45 حادث عنف مسلح أسبوعيًا باليمن في 2018

#

مقتل 20 من ميليشيات الحوثى بغارات لطيران التحالف

#

مقتل "خاشقجي" والوضع اليمني يسيطران على لقاء الجبير وبومبيو

#

تحقيق ضد "بن سلمان" خلال قمة العشرين

قُتل 6 خبراء ألغام سعوديين، وأصيب شخص، الخميس؛ إثر انفجار بمخزن للألغام، بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأوضح مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، عبر موقعه الإلكتروني، أن "6 خبراء من الفرق 26 و30 مسام، قتلوا اليوم (الخميس)، في (مدينة) المخا بتعز، بانفجار ضخم هز مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف".
وأضاف أن "سائق الفريق 30 مسام، أصيب بجروح خطيرة"، مشيرا أن الحادث وقع أثناء عمل الفريق بتجميع ألغام وقذائف، حيث حدث الانفجار في المخزن المخصص لها مما أدى إلى تدميره.
وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، أعلن برنامج "مسام"، نزع 55 ألف لغم وعبوة باليمن خلال العام 2018.
وفي يونيو/ حزيران 2018، أطلق "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" (سعودي حكومي)، مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن.
وبين عامي 2015 و2016، خلفت الألغام أكثر من ألف و500 قتيل ومصاب في اليمن، حسب تصريحات سابقة لـ"عبد الله الربيعة"، المشرف العام على المركز السعودي.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» المجلس العسكري: الفترة الانتقالية عامان وقد تقل
» علماء سريلانكا يدعون المسلمات لعدم ارتداء النقاب
» اليمن..مقتل 6 خبراء سعوديين بانفجار مخزن ألغام
» بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا
» الأهلي يتخطى المصري بهدفي «جمعة» و«معلول»
» "الإخوان" فشلت في عرض قضيتها في الكونجرس ومجلس العموم
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وخيتافي
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المصري بهدف «جمعة»
» بالفيديو.. إطلاق صواريخ خلال نزاع عشائري في العراق
» الكلاب الضالة تعثر على جثة بالمعادي
» بيراميدز يخطف لاعب مهم من بين أنياب الأهلي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية