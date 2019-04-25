» علماء سريلانكا يدعون المسلمات لعدم ارتداء النقاب

25 أبريل 2019 - 11:07 م

دعت «جمعية علماء سريلانكا» النساء المسلمات في البلاد إلى عدم ارتداء النقاب، على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد، الأحد الماضي.



وجاء في بيان للجمعية: «ندعو الجميع للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وخاصة ندعو أخواتنا للأخذ بعين الاعتبار الوضع الطارئ والخطير في البلاد والصعوبات التي يواجهها موظفو الهيئات الأمنية في الحالات التي يصعب فيها تحديد هوية الشخص».



وأضافت الجمعية أنها تنصح المسلمات «بعدم عرقلة جهود القوات الأمنية الرامية إلى الحفاظ على الأمن القومي» وعدم ارتداء النقاب.

