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المجلس العسكري: الفترة الانتقالية عامان وقد تقل

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قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي، اليوم الخميس، إن المجلس لا يسعى للحكم، ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.
وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري السوداني، في مقابلة مع «العربية» أن هناك كثيرا من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدًا أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد.
وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لا سيما المرأة.
وقال كباشي إن المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية.

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