» شاهد: إنقاذ سيدة مسنة من الموت المحقق بالإسكندرية

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اعتبرت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشت» على قناة «تن»، أن السيدة المسنة التي أنقذتها فرق الإنقاذ السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كانت محاولة قتل من شقيقها الذي جردها من جميع أوراقها الثبوتية واستولى على «الفيزا كارد» الخاصة بها للحصول على المعاش.
وقال محمد يوسف رئيس فرقة الإنقاذ السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشيت» بقناة «تن»: «أن الفريق علم بحالة السيدة المسنة من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حدد الفريق موقعها واتجه إليها على الفور، وقام بالكشف الطبي عليها تمهيدا لإيداعها في إحدى الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي».
ووجهت الإعلامية رانيا هاشم، رسالة إلى السيدة المسنة التي تم إنقاذها، بـ«أن مصر كلها معك وليس لجنة الإنقاذ».

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