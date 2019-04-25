"عكاشة" يحذر من مؤامرة جديدة تستهدف مصر بعد الاستفتاء

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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أن مصر تتعرض لحملة مضادة جديدة بعد نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهى الترويج أن مصر تُحكم حكمًا عسكريًا.
وعقب "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس: "عايزين نشوف كام واحد في مجلس الوزراء عسكري"، مشيرًا إلى أن هناك 3 وزراء من أصل 33 وزيرًا من أصل عسكري، والباقي مدنيين، وهناك 7 محافظين من أصل 27 محافظة من أصل عسكري.
ونوه بأنه يتم تجهيز وتنفيذ حملات للهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعطيل دور مصر في حماية ودعم الدول العربية، بالإضافة أن هناك دول ستزعم أن الرئيس السيسي له أطماع في المنطقة.
وأضاف أن 75% من كبار رجال الدولة، والمسئولين عنها مدنيين، متسائلا: "أين الحكم العسكري"، فضلا على أن أغلب أعضاء مجلس النواب مدنيين أيضًا.


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