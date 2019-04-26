النيابة العامة في الجزائر تؤكد استقلاليتها وعدم تبعيتها لأحد

26 أبريل 2019 - 12:09 ص

نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها، تلقيها أو انتظارها لأي إيعاز من أي جهة كانت للقيام بواجبها في محاربة الفساد بكل رزانة وهدوء واحترافية.



وأضاف البيان أن جميع التحقيقات الابتدائية الجارية أو التي سيشرع فيها تجري تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية.



وأكدت النيابة أن مكافحة الفساد تعد من «الأولويات التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها»، مشيرة إلى أنها «لا تعمل بصفة انتقائية لاستدعاء رجال أعمال وشخصيات بعينها بضغط من مؤسسة الجيش»، مشددة حرصها على «التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات والقرارات التي تتخذها، بسرية التحري والتحقيق طبقا لأحكام القضاء، وكذلك بتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية».



ودعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى «الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى مغالطة الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون».

