خبير استراتيجي: السادات أعظم قائد عسكري في التاريخ

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أكد اللواء محمود خلف الله، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الرئيس الراحل أنور السادات، أعظم قائد عسكري في التاريخ.
وأوضح خلف الله، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، قائلا: «كل زملائي بيسألوني عن خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر، ومش كل حاجة اتقالت عن الخطة»، متابعا: «إسرائيل كانت تنظر للجيش المصري على أنه شراذم، لم يكن يتوقع أحد أن تبدأ الحرب وقت الظهر، في حين أن كل الحروب تنطلق مع بزوغ الفجر».
وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: «السادات أعظم قائد عسكري في التاريخ، لأن خطة خداعه الاستراتيجي خدعتنا أيضا.. وقبل 48 ساعة من الحرب وردت لنا إِشارة تفيد انتهاء برنامج التدريب العسكري وتأمرنا بالنزول في دفعات للإجازات، وسمحوا بركوب العساكر للقطارات فوق السطح، وكانوا يهتفون ويصفقون، وعلى الجانب الآخر يراقبنا الإسرائيليون»، لافتا إلى تعطل القطارات وعودة الجنود في الليل داخل سيارات.
أردف بالقول: «صدرت تعليمات يوم السبت ببدء الهجوم في الساعة 2 ظهرا مع الضربة الجوية.. كان أعظم يوم في التاريخ، والأرض كانت تهتز من أسفلنا وكأنه زلزال».


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