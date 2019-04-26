شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

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سي بي سي

منى الشاذلى

الأبنودي

قلدت آية الأبنودي ابنة الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي،والدها بطريقة رائعة علي الهواء، حيث ألقت مقطع من ديوان "جوابات الأسطي حراجي "، بطريقة مؤثرة مثل والدها.

ونالت طريقة"الأبنودي"، خلال لقائها ببرنامج "معكم "المذاع علي فضائية "سي بي سي"، إعجاب الإعلامية مني الشاذلي.

 يذكر أن الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي الشهير بـ"الخال"، قد توفي يوم 21 إبريل عام 2015.

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