  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:30 ص
بحث متقدم
مصطفى بكري

بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

ليفربول

لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة

أية الأبنودي

شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس مع رجال أعمال بالصين

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس سيء

الارصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

اقتصادي: 5 أسباب تفسر انتعاش الجنيه

خبير مالي يكشف دلالات التوقف عن استخدام الكاش

السادات

خبير استراتيجي: السادات أعظم قائد عسكري في التاريخ

اللواء محمود خلف الخبير العسكري

القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية فرض عين

الاستفتاء

"عكاشة" يحذر من مؤامرة جديدة تستهدف مصر بعد الاستفتاء

لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة

الرياضة

ليفربول
ليفربول

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

#

والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

#

"كلوب" يكشف أمرا خطيرا عن "صلاح" و"مانى"

#

تصريح مهم لـ"صلاح" قبل لقاء "مان يونايتد"

الفراعنة

منتخب مصر

ليفربول

البريميرليج

الدوزري الانجليزي

سلتقي في تمام التاسعة مكن مساء اليوم الجمعه فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، مع نظيره هيدرسفيلد علي معلب "آنفيلد" معقل "الريدز" ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز".

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 88 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 20 والأخير برصيد 14 نقطة، وتأكد هبوطه لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز الـ 28 بمسابقة الدوري الانجليزي وإنتزاع الصدارة بجانب زيادة الضغط على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على بيرنلي بعد غد الأحد بملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة ذاتها في ظل تواضع إمكانيات المنافس الذي لم يتذوق طعم الأنتصار سوى 3 مرات في 35 مباراة، واهتزت شباكه 69 مرة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحصول على دفعة معنوية قبل السفر إلى إسبانيا لملاقاة برشلونة الاربعاء المقبل بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويبحث ليفربول عن نهاية سعيدة لشهر أبريل الذي شهد تأهله للدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على بورتو البرتغالي ذهاباً وإياباً ضمن منافسات الدور ربع النهائي، كما تغلب على ساوثهامبتون وتشيلسي وكارديف سيتي ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كما يسعى محمد صلاح لاستغلال تواضع دفاع هدرسفيلد تاون من أجل تسجيل الهدف الـ 20 والانفراد بصدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي وتعزيز آماله في الاحتفاظ بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف المسابقة للموسم الثاني على التوالي.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدوري الانجليزي برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وأوباميانج لاعب أرسنال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تقتل زوجها ببشاعة والسبب "أفخاد الدجاج"
» ماكرون: سنكون أكثر صرامة ضد الإسلام
» داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان
» هذه أسباب تمديد «الطوارئ» للمرة الثامنة
» الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة
» داعية يحذر من التصدق على المتسولين لهذا السبب
» خبيرة طاقة تكشف أضرار وضع المرايا فى غرف النوم
» شاهد: إنقاذ سيدة مسنة من الموت المحقق بالإسكندرية
» علماء سريلانكا يدعون المسلمات لعدم ارتداء النقاب
» الأهلي يتخطى المصري بهدفي «جمعة» و«معلول»
» أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية