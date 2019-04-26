  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:29 ص
بحث متقدم
مصطفى بكري

بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

ليفربول

لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة

أية الأبنودي

شاهد.. ابنة "الأبنودي" تقلده بطريقة رائعة علي الهواء

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس مع رجال أعمال بالصين

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس سيء

الارصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

اقتصادي: 5 أسباب تفسر انتعاش الجنيه

خبير مالي يكشف دلالات التوقف عن استخدام الكاش

السادات

خبير استراتيجي: السادات أعظم قائد عسكري في التاريخ

اللواء محمود خلف الخبير العسكري

القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية فرض عين

الاستفتاء

"عكاشة" يحذر من مؤامرة جديدة تستهدف مصر بعد الاستفتاء

بكري : "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة "

آخر الأخبار

مصطفى بكري
مصطفى بكري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بكرى: خلوا بالكم الإخوان مش هيسكتوا

#

«المهن الموسيقية»عن حفل«رمضان»:«مش هنعمل كده تاني»

#

ليس بينها «رابعة».. 3 أسباب وراء استقالة «البرادعي»

#

وزير التموين للبرلمان: عهد مسئولية الحكومة عن كل شيء لن يعود

الدستور

صدى البلد

مصطفى بكرى

عمرو واكد



رد الإعلامي مصطفى بكري، على تشكيك الفنان عمرو واكد، في نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور،وادعائه أن مجموعها أكثر من 100%.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار": على فضائية "صدى البلد" : "لو شغلت دماغك هتعرف إنه تم استبعاد الأصوات الباطلة من مجموع نسب الأصوات الصحيحة وهي 100%".

و أضاف بكري: "البعض يحاول الضحك على الناس، وتعرضنا لحملة مغرضة خلال الأيام السابقة لإفساد فرحة الشعب المصري، وبث السموم".

ودعا بكري صناع القرار في مصر لدراسة أسباب تصويت 3 ملايين مصري بـ "لا" في استفتاء التعديلات الدستورية، معقبا: "مش هنغمي عيونا عن كل حاجة، ويجب مناقشة أسباب ذلك بدون تخوين،ونحن نقدر الرأي والرأي الآخر بحرية كاملة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تقتل زوجها ببشاعة والسبب "أفخاد الدجاج"
» ماكرون: سنكون أكثر صرامة ضد الإسلام
» داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان
» هذه أسباب تمديد «الطوارئ» للمرة الثامنة
» الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة
» داعية يحذر من التصدق على المتسولين لهذا السبب
» خبيرة طاقة تكشف أضرار وضع المرايا فى غرف النوم
» شاهد: إنقاذ سيدة مسنة من الموت المحقق بالإسكندرية
» علماء سريلانكا يدعون المسلمات لعدم ارتداء النقاب
» الأهلي يتخطى المصري بهدفي «جمعة» و«معلول»
» أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية