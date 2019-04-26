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صناع الخير والمصرف المتحد يجريان 94 عملية عيون لأهالي سيناء ومصابي الحرب

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سيناء
سيناء

أمينة عبد االعال

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صناع الخير

المصرف المتحد

في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية أنشطتها الطبية ضمن مبادرتي "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، و"أولادنا في عنينا" بالمناطق الحدودية بالتعاون مع المصرف المتحد وتستقدم 94 مواطن سيناوي لإجراء أول قافلة عمليات عيون لهم بإحدى مستشفيات العيون بالقاهرة.

صرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه بدأ منذ قليل إجراء العمليات الجراحية لأهالي سانت كاترين بإحدى مستشفيات العيون بالقاهرة، ويتم إجراء 94 عملية عيون اليوم، على أن تستكمل باقي العمليات الجراحية والبالغ عددها 74 عملية  بعد شهر رمضان الكريم ليصل عدد إجمالي العمليات التي سيتم إجراؤها إلى 168 عملية جراحية لأهالي سيناء، مشيرا إلى أن مؤسسة صناع الخير والمصرف المتحد أطلقا قافلة للكشف على أهالي جنوب سيناء والتي امتدت لأكثر من 4 أيام، وتبعها قافلة أخرى لتوزيع النظارات الطبية حيث تم الكشف على أكثر من 4000 مواطن سيناوي في سانت كاترين والاسباعية والطرفة ووادي سعال وعدد من التجمعات الصحراوية.

وأضاف عبد الفتاح، أنه في ذكري تحرير سيناء استقدمت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد أهالي جنوب سيناء لإجراء عمليات عيون لهم بالمجان، وذلك للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي، مشيرا إلى أن العمليات تشمل إزالة مياه بيضاء وزرع قرنية وظفرة وحول، ويتم إجراؤها بالتعاون مع المصرف المتحد، حيث تتكفل القافلة بكل التكاليف المادية بدء من الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال من سيناء إلى القاهرة والعكس.

من جانبها قالت جيهان أبو حسين، رئيس قطاع إدارة "إيثار" للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد، أننا كنا في استقبال الأهالي منذ الصباح الباكر للاطمئنان عليهم والوقوف إلى جانبهم حتى إجراء العمليات الجراحية، مشيرة إلى أن في ذكري تحرير سيناء حق على كل مؤسسات الدولة دعم المواطن السيناوي وتوفير كل الخدمات الطبية لهم بالمجان.


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بالصور.. صناع الخير والمصرف المتحد يجريان 94 عملية عيون لأهالي سيناء ومصابي الحرب بالمجان بالصور.. صناع الخير والمصرف المتحد يجريان 94 عملية عيون لأهالي سيناء ومصابي الحرب بالمجان بالصور.. صناع الخير والمصرف المتحد يجريان 94 عملية عيون لأهالي سيناء ومصابي الحرب بالمجان بالصور.. صناع الخير والمصرف المتحد يجريان 94 عملية عيون لأهالي سيناء ومصابي الحرب بالمجان بالصور.. صناع الخير والمصرف المتحد يجريان 94 عملية عيون لأهالي سيناء ومصابي الحرب بالمجان بالصور.. صناع الخير والمصرف المتحد يجريان 94 عملية عيون لأهالي سيناء ومصابي الحرب بالمجان بالصور.. صناع الخير والمصرف المتحد يجريان 94 عملية عيون لأهالي سيناء ومصابي الحرب بالمجان


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