» رصد 130 مشتبهًا بعلاقتهم بـ"داعش"

26 أبريل 2019 - 03:22 م

رصدت سيريلانكا ما لا يقل عن 130 شخصا في الجزيرة يشبته في أنهم على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي تبنى مسؤولية سلسلة الهجمات الانتحارية التي شهدتها البلاد الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل 253 شخصا، كما أعلن بذلك الرئيس، مايثريبالا سيريسينا ، شمضيفا أن السلطات اعتقلت 70 منهم.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة كولومبو الجمعة، أكد الرئيس أن السلطات لديها "معلومات" حول وجود ما بين 130 و140 مشتبها به على صلة بالتنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على نصفهم تقريبا بينما سيجري اعتقال الباقين "قريبا جدا".

وحذر "سأقتلع تنظيم 'الدولة الإسلامية' من سريلانكا، الشرطة وقوات الأمن لدينا قادرة على على تحقيق ذلك"، في الوقت الذي أعلن فيه أن بلاده ستقبل مساعدة دول أخرى لمكافحة (داعش).

وأكد سيريسينا أن الشخص الذي قاد الهجمات الأحد الماضي، ويدعى محمد زهران وينتمي إلى جماعة إرهابية محلية (جماعة التوحيد الوطنية) التي تتهمها السلطات بأنها وراء الاعتداءات، قتل في انفجار بأحد الفنادق التي تعرضت لهجمات في ذلك اليوم.

وتعهد الرئيس مجددا بإعادة هيكلة أجهزة الأمن في بلاده بعد تأكيده أنها لم تتشارك المعلومات التي تلقتها حول اعتداءات محتملة، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات ضد كل من يثبت تقصيره في التعامل مع هذه التحذيرات.

واستهدفت سلسلة هجمات الأحد ثلاثة فنادق وعددا مماثلا من الكنائس في كولومبو ومدن أخرى، نفذها تسعة انتحاريين على الأقل.

وبعدها بساعات وقع انفجار سابع في فندق صغير يقع على بعد عشرة كيلومترات جنوب العاصمة وانفجار ثامن في مجمع سكني في كولومبو أيضا.

وخفضت سلطات سريلانكا الخميس عدد قتلى الهجمات إلى 253 شخصا، بما يقل بنحو 100 شخص عن الحصيلة المعلنة سلفا، وذلك بسبب صعوبة إحصاء أشلاء الجثث.