غدًا.. «السيسي» يلقي كلمة في اجتماعات المائدة المستديرة بالصين

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حسن علام- متابعات

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المائدة المستديرة

رؤساء الحكومات

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، في اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات 40 دولة مشاركة في قمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي، التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زعماء ورؤساء الدول المشاركة في القمة سوف يعقدون ثلاث جلسات، في إطار اجتماعات المائدة المستديرة؛ لبحث مبادرة (الحزام والطريق)، التي أطلقها الرئيس الصيني شى جين بينغ عام 2013.

وأضاف راضي، في تصريح للصحفيين مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي سوف يلقي، غدا، كلمة في اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة في قمة منتدى (الحزام والطريق)، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سوف يلتقي أيضا رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، مساء غد السبت.


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