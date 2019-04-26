  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:40 م
بحث متقدم
أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم

بالصور.. أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم تعبر قناة السويس

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: طقس حار غدًا وسقوط أمطار على هذه المناطق

إصابات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تفريق مسيرة برام الله

الخطيب

نجل صالح سليم مهاجمًا "الخطيب": يفتقد الخبرة

شعار الإخوان

وفاة قيادي إخواني أثناء خطبة الجمعة بالأردن

الرئيس الفرنسي ماكرون

"ماكرون" يدعو شعبه إلى الاقتداء بالسودانيين

غادة والي

"والى" تفاجئ أصحاب المعاشات بمناسبة رمضان

أرشيفية

غدًا.. «السيسي» يلقي كلمة في اجتماعات المائدة المستديرة بالصين

خريطة جزيرة سواكن

تركيا ترد على طلب السودان إخلاء جزيرة سواكن

سيارة رئيس كوريا الشمالية

سيارة زعيم كوريا الشمالية تثير ضجة في ألمانيا

نجل صالح سليم مهاجمًا "الخطيب": يفتقد الخبرة

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله أسامة كمال عن صالح سليم و"الخطيب"

#

نجل عبد الله صالح يكشف أسرار مقتل الرئيس الراحل

#

محسن صالح: هذا هو الخطيب .. يتربص بالآخرين ثم ينقض

#

فنان شهير يصف مدافن "ثمود" بقبور الصالحين

المصريون

الاهلى

الخطيب

شن هشام سليم، هجومًا لاذعًا على محمود الخطيب، رئيس مجلس النادي الأهلي، معتبرًا أنه ليس لديه خبرة كافية لتولي منصب رئيس النادي، متابعا: "معندوش خبرة كافية ومكنش مسك حاجة قبل كده ونجح فيها".

واستنكر "سليم"، خلال لقائه مع شريف منير وابنته "أسما"، في برنامج "أنا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E "، قول الخطيب: "أنا الكابتن صالح سليم شربت منه وعارف كل حاجة، والكابتن صالح سليم مكنش فيه حاجة بتتعمل في النادي الأهلي إلا لما كان يقولي إيه رأيك يا خطيب".

واستنكر سليم قول الخطيب، إنه "تحدث مع الكابتن صالح سليم لمدة 14 ساعة أثناء سفر الفريق لجنوب إفريقيا"، متساءلًا: "إزاي الكابتن صالح سليم قعد يتكلم معاه 14 ساعة، وهو مبيعملش حاجة غير لما ياخد رأيه وهل ده كلام واضح!".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (9)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "جروس" يخصص فقرة تأهيل خاصة للاعبي الزمالك
» الزمالك يطلب تأجيل مباراة الإنتاج الحربي
» سيارة زعيم كوريا الشمالية تثير ضجة في ألمانيا
» رصد 130 مشتبهًا بعلاقتهم بـ"داعش"
» "التضامن" تعلن موعد صرف معاشات مايو
» لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة
» إنشاء أول مركز متكامل لعلاج سرطان الثدي بمصر
» الإفتاء: هذا عقاب الرجال في التخلف عن أداء الجمعة
» 4 إنفوجراف.. تكشف مدى التبادل الاقتصادي المصري الصيني
» عكاشة: أنا وأحمد موسى بريئان من هذا الشيء
» السعودية تطلق مبادرة لحماية الممارسين الصحيين من التحرش

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية