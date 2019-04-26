«الأرصاد»: طقس حار غدًا وسقوط أمطار على هذه المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر

القاهرة 17 32

شبين الكوم 16 31

طنطا 15 31

دمنهور 14 29

الإسكندرية 16 27

بلطيم 15 24

مطروح 14 26

السلوم 17 33

سيوة 18 38

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

الزقازيق 15 31