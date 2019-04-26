» الزمالك يطلب تأجيل مباراة الإنتاج الحربي

أمير سعد
طالب رئيس نادي الزمالك، تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام، المقرر لها، يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف رئيس نادي الزمالك: «طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي، نظراً لضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، وخوض مواجهة العودة، أمام النجم الساحلي في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية».
وأكمل: «أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولات الإفريقية حالياً».
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